الأوقاف لوطن: هذا العام وجبات الإفطار داخل المسجد الاقصى خالية من "الأرز" حفاظا على النظافة

وطن: :نفى مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس ما يجري الحديث عنه بمنع إدخال وجبات الإفطار "والسحور" إلى باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك والاكتفاء بـ"التمر والماء".

فيما أكد الدبس في اتصال هاتفي لوطن وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، بأن نقاشاً قد حصل داخل مجلس الأوقاف من أجل ايجاد حلول بديلة للشكاوي التي تحوم حول طريقة توزيع الطعام داخل المسجد قبيل الافطار، وعدم الاهتمام الوافدين بنظافة المكان، مما يشكل هذا عبئاً يضاف إلى كاهل عمال النظافة داخل المسجد.

قال:نحن لا نقف حراساً على ادخال الطعام على المسجد الاقصى، ولكن نحن نشجع ونطالب الأهالي دوماً في شهر رمضان وفي الأيام العادية بالتوافد إلى المسجد وعمل غداء جماعي.

وأضاف: تم النقاش بوضع آليات جديدة لادخال الطعام إلى المسجد، وكان من ضمن المقترحات ادخال الطعام (الخفيف) ومنه (التمر واللبن، والفواكة المجففة)، وهذا ما هو متعارف عليه داخل الحرم المكي الشريف.

وما أُصدر عن وزارة الأوقاف الإسلامية وبشكل نهائي يتضمن السماح بادخال الطعام "المتعارف عليه" إلى باحات المسجد الأقصى وما بين ( الاحد حتى يوم الأربعاء) من كل اسبوع، ويتضمن الطعام مثلا (الدجاج والخضار.. وغير ذلك)، ولا يسمح بادخال الأرز.

أما أيام (الخميس، الجمعة، السبت) سيسمح بادخال وجبات خفيفة (الساندويشات .. الخ)، وذلك بفعل الضغط وازدياد عدد المصلين في تلك الأيام، مما يسهل هذا الإجراء على سير عمل عمال النظافة.

أما عن وجبة السحور، قال الدبس: السحور سيكون متواجد وتحديدا في العشر الآواخر من شهر رمضان، حيث يتوافد الآلاف من الوافدين من دول مختلفة ومنها أوروبا وأفريقيا.

الاستعداد لاستقبال رمضان ..

"نحن مستعدون أن نعمل ليلاً ونهاراً من أجل خدمة المصلين، حيث نشعر بالسعادة عند رؤية هذا العدد من الوافدين والمصلين داخل باحات المسجد الاقصى". هذا ما أوضحه الدبس في حديثه عن الفعاليات والتجهيزات لاستقبال شهر رمضان لاسيما وأن هذا العام ستشهد القدس اقبالا كبيرا في عدد الوافدين من الداخل والخارج.

فيما أشار الدبس بأنه المسجد الأقصى قد شهد خلال الأعوام الاخيرة توافد الآلاف من المصلين من مختلف الدول الاسلامية والأجنبية، بينما كان الأمر يقتصر على المئات، وتحديداً في العشر الآواخر من رمضان.

وقد أوضح بأن اجتماعات تعقد من قبل وزارة الأوقاف الاسلامية وذلك بهدف تقديم التسهيلات وتأمين المصلين، وزيادة عدد حراس المسجد الاقصى وتمديد ساعات دوامهم من اجل خدمة المصلين وتحديدا في كلا من ايام (الخميس والجمعة، والسبت).

قال الدبس: الجميع يعمل لساعات اضافية من اجل خدمة المصلين، كما أنه يتم التعاقد مع شركات خاصة للنظافة من اجل الحفاظ على نظافة المسجد وبعد كل افطار، بينما تتواجد حاويات للقمامة اضافية في كل زاوية من المكان، ويتم دفع مبالغ طائلة لذلك.

أضاف: دائرة الأوقاف تعمد على تعيين ما يسمى بـ (التعزيز) والذي يضم عدداً من المتطوعين وبأجر رمزي، وفي كل عام يتم بزيادة عدد الحارسات حول قبة الصخرة، وبفعل المزاحمة.

وعن الاستعدادات، قال: يجري العمل على وضع المعرشات والمظلات لكي يتم حماية المصلين من اشعة الشمس، كما تم تنظيف باحات المسجد الاقصى وقبة الصخرة لاستقبال المصلين، بجانب استخدام المبيدات الحشرية لرش الاشجار، فيما تم تجهيز لجنة نظام لخدمة الوافدين.

الكتابة على أعمدة المسجد ..."مررت من هنا"

"كنت أود ممن يكتب كلمات على الأعمدة التاريخية للمسجد الاقصى بان يشاهد كيف يقوم عمال النظافة بتنظيفه، حيث يستغرق الأمر ساعات طويلة، حيث لا يمكن وضع مواد كيماوية لازالتها، فهي اعمدة وأرث تاريخي ووجب الحفاظ عليها". هذا ما أوضحه مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس.

أحدهم يكتب على الجدران (مررت من هنا)، واخر يخط تاريخاً مهماً بالنسبة له، ولكن ذاك التاريخ ليس اهم من أعمدة تحمل ارثاُ تاريخيا على حد قول الدبس.

قال :علينا أن نستغل كل دقيقة تمر داخل المسجد وبقراءة القران، وتقديم المساعدة للجنة النظام وحراس المسجد الأقصى، وليس الانشغال بالكتابة على الأعمدة.

فيما أشار الدبس بأن وزارة الاوقاف الاسلامية وفي كل عام تعمد على نشر مناشدة تحذر من الكتابة والرسم على أعمد المسجد الأقصى، ولكن دون استجابة لذلك.

يعتبر شهر رمضان المبارك موسماً يتحقق به انتعاش اقتصادي للتجار داخل البلدة القديمة، لاسيما وان الجهود تبذل لمحاربة سياسة " التفريغ" التي تتبعها حكومة الاحتلال داخل القدس المحتلة.

قال الدبس: ما نسعى له محاربة الكساد الاقتصادي والذي تسعى إسرائيل غرسه داخل البلدة القديمة، حيث تتبع سياسة الافراغ وتهويد البلدة من خلال نقل اسواقها إلى الخارج، كما هناك مناشدات واستجابة من قبل التجار لتخفيض أسعار الوجبات لتشجيع شرائها، حيث لا نريد التوجه إلى الأسواق الاسرائيلية ولندعم التجار المقدسيين داخل البلدة القديمة.