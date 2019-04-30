نقابة الصيادلة: اجراء انتخابات النقابة في غزة مخالف للقانون الذي صادق عليه الرئيس

غزة- وطن: قالت نقابة الصيادلة، ان تحديد موعد انتخابات النقابة في قطاع غزة، واجراءها هو امر مخالف لقانون النقابة رقم 15 للعام 2016 الذي صادق عليه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والذي تم نشره بجريدة الوقائع الفلسطينية التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماعات الثلاثة للهيئة العامة في قطاع غزة هي غير قانونية ومخالفة لقرار بقانون نقابة صيادلة فلسطين، وبالتالي فإن النقابة لا تعترف بنتيجة هذه الانتخابات لعدم إجرائها حسب القانون.

وأضافت، ان مشاركة اي زميل صيدلاني في الانتخابات التي تم تحديدها في قطاع غزة يساهم في تكريس الانقسام في الجسم النقابي الصيدلاني، والمشاركة في هذه الانتخابات غير الشرعية هو اختيار لجسم نقابي غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به وبأعضائه المنتسبين اليه ويفقد حقه في الانتساب لنقابة صيادلة فلسطين".

وأشارت إلى أن قانون النقابة الذي تم صياغته من خلال لجنة مشتركة من الزملاء الصيادلة في المحافظات الشمالية والجنوبية، أكد تمثيل كافة الصيادلة في الوطن والشتات، مؤكدة ان مجلس النقابة تواصل مع الجهات النقابية في قطاع غزة والمكتب الحركي للصيادلة، من اجل ايجاد نقابة صيادلة فلسطين موحدة حسب ما نص عليه القانون الذي هو المرجع الأساسي في تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة وموعد الانتخابات، ومن يحق لهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والانتخابات استنادا الى السجلات التي حددها القانون .

وقالت: جرى عقد عدة اجتماعات في قطاع غزة بالتنسيق مع مجلس النقابة في القدس لإيجاد صيغة مشتركة تؤكد الوحدة الصيدلانية وتمنع الانقسام في الجسم النقابي الصيدلاني، وبعد التوافق على ذلك مبدئيا من قبل مختلف الأطر النقابية، قامت حركة حماس بالتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتوحيد العمل النقابي الصيدلاني، ودعت لعقد عدة اجتماعات للهيئة العامة وقامت بتحديد موعد لإجراء الانتخابات استنادا الى توجيهات سياسية من اجل ترسيخ الانقسام للجسم النقابي الصيدلاني.

وجددت النقابة ثقتها ودعمها للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، في موقفها الثابت في الدفاع عن الثوابت الفلسطينية، والتصدي لجميع المؤامرات التي تحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن القدس الشريف هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وكان المكتب الحركي المركزي للصيادلة في المحافظات الجنوبية قد أصدر بيانا، يوم امس، اكد فيه ان حركة التحرير الوطني "فتح" ليس لها اي علاقة بقائمة الشهيد ياسر عرفات المشاركة فيما يسمى انتخابات نقابة الصيادلة في غزة.

وطالب المكتب الحركي في المكاتب الحركية والاطار التنظيمي وجميع الحريصين بالعمل النقابي بعد المشاركة في الانتخابات.