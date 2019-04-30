السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يدعمان مزارعي غزة بمبلغ 3.7 مليون يورو

رام الله- وطن: يُقَدِّم برنامج السلطة الفلسطينية "إعادة بناء القطاع الخاص في غزة – الزراعة" رُزمة شاملة من الدعم للمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة. يُساعد هذا البرنامج المُمَوَّل من الاتحاد الأوروبي المزارعين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة المتأثرين باجراءات بالاحتلال الإسرائيلي في استعادة أعمالهم.

تستهدف المُساهمة الجديدة البالغة 3.7 مليون يورو 178 مُزارع إضافي وعمل زراعي من أجل إعادة بنائها أو إصلاحها أو استبدال أعمال مدمرة، وهي تغطي نطاق واسع من الأنشطة بما فيها شراء معدات زراعية واستصلاح الأرض وأعمال بنية تحتية صغيرة أخرى. وستقوم السلطة الفلسطينية، بشكل خاص، بتأهيل 22 بئر مياه لِرَّي حوالي 2800 دونم وتقديم 15 جرار زراعي وتزويد 118 مزرعة حيوانات بما مجموعه 2600 رأس ماشية وبناء 37 بيت بلاستيكي، وبهذا يصل مجموع عدد المستفيدين من البرنامج حتى اليوم 259 مزارع.

علق نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نِكلَسُن:"الإنتاج الزراعي هو قطاع حيوي في الاقتصاد الفلسطيني، ويُعتبر دعم القطاع الزراعي أمر حيوي لبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية باقتصاد قابل للحياة والنمو، وفي هذا الاطار يقوم الاتحاد الأوروبي بالمُساهمة في برامج تُديرها السلطة الفلسطينية للحفاظ على مصادر رزق المواطنين وتعزيز الأعمال الزراعية الفلسطينية. يمتلك قطاع غزة قدرة زراعية قوية، وقد عانى المزارعين هُناك بسبب نتائج الصراعات المتعددة منذ عام 2008. سوف يتيح هذا البرنامج المجال للمئات من هؤلاء المزارعين استعادة أعمالهم الزراعية وتحسين حياتهم".

يَصِل المبلغ الكُلِّي لبرنامج "إعادة بناء القطاع الخاص في غزة – الزراعة" إلى 10.5 مليون يورو، ومن المتوقع للبرنامج أن يخدم حوالي 400 مُستفيد مؤهل في قطاع غزة، والبرنامج مُصَمِّم من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وتديره وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، أما الدفعات فهي مقدمة من وزارة المالية والتخطيط عبر شبكة من البنوك المحلية.



خلفية

تُوَجَه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية (PEGASE) الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية، الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية (2008-2010) التي وضعتها السلطة الفلسطينية والخطط والأجندات التنموية الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها. كما تهدف مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقات السلطة الجارية. يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة. فمنذ شهر شباط/ فبراير 2008، تم صرف أكثر من 2.5 مليار يورو عبر برامج الدعم المالي المباشر (PEGASE). أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.