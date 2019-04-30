موجيريني: تعهدات بدفع 200 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني

وطن: قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجيريني أن هناك تعهدات بدفع 200 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء تصريح موجيريني أثناء استضافة المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، للاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وذلك بمشاركة رئيس الحكومة محمد أشتية.

كما أكدت موجيريني تواصل المفوضية العليا للاتحاد الأوربي دعم الأونروا، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الفلسطينيين لديهم الحق في العيش بكرامة"