مدخر في نابلس يفوز بجائزة الـ30.000 دولار الأسبوعية من "بنك القاهرة عمان"

وطن - رام الله: أعلن بنك القاهرة عمان، عن الفائز بالأسبوع الثاني بجائزة الـ 30.000 دولار ضمن حملته الجديدة على حسابات التوفير، وتحمل اسم " كل أسبوع فرحة".

وقد فاز بالجائزة النقدية الأسبوعية، المدخر لدى فرع نابلس الرئيسي عدنان أسعد هليل نصاصرة، والذي لم يكن يتوقع نهائيا هذا الحدث السعيد.

وبين أنه وبفضل هذه الجائزة سيتمكن من اجراء عملية لاحد أبنائه في ساقيه كما انه سيتمكن أيضا من تزويج ابنه البكر، وقد أثنى على خدمات البنك وتقدم بالشكر له حيث ان هذه الجائزة سيكون لها اثرا إيجابيا جدا على حياته، مضيفا "أنصح كل مواطن بالمسارعة إلى فتح حساب توفير لدى بنك القاهرة عمان".

كما كشف البنك، عن هوية الفائز بالأسبوع الثاني بالقسيمة الشرائية من سبيتاني وقيمتها 2500 دولار، وهو المواطن معتز راشد محمد سعيد نيروخ، المدخر لدى فرع عين سارة في الخليل.

ان حملة جوائز حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة" التي قام البنك بإطلاقها في شهر نيسان من العام 2019 تتضمن جائزة نقدية أسبوعية قيمتها 30,000 دولار بالإضافة الى قسيمة شرائية من سبيتاني قيمتها 2,500 دولار أسبوعيا، وسيارة (BMW 520) في شهر حزيران المقبل، علاوة على سيارة أخرى مماثلة في شهر كانون أول 2019.

وحدد البنك معايير ميسرة للاستفادة من الحملة، تتمثل في فتح حساب توفير بقيمة 200 دينار أو ما يعادلها بعملات الدولار أو الشيكل أو اليورو للعملاء الجدد، او تغذية الحساب القائم بمبلغ 50 دينارا أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل أو اليورو شهريا كحد أدنى، لتزداد فرص الفوز.

يذكر أن البنك حرص على أن توفر الحملة التي ستتواصل حتى 31-12-2019، مزايا عديدة، من أبرزها اجراء السحب بشكل دوري كل أسبوع، ما يعني منح فرص متجددة ومتواصلة لعدد كبير من العملاء للفوز، علاوة على اتاحة المجال للعملاء للحصول على بطاقة ماستركارد، بضمان حساب التوفير ومجاناً للسنة الأولى (البطاقات الجديدة فقط).