الاحتلال ينشر القبة الحديدية في مناطق مختلفة في الداخل المحتل

وطن: أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش عززت نشر منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

وقالت ان نشر القبة الحديدية ياتي تحسبا لامكانية اطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قلص صباح اليوم مساحة الصيد المسموحة في بحر قطاع غزة إلى 6 أميال مدعيا أن ذلك يأتي "ردًا على مزاعم إطلاق صاروخ من القطاع".

وذكر الناطق العسكري الإسرائيلي أن تقليص مساحة الصيد يأتي ردًا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية تجاه البحر وسقط في المياه الإقليمية قبالة مدينة أسدود المحتلة دون وقوع إصابات.

وحذّرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوع الماضي الاحتلال الإسرائيلي من "الاستمرار بالمماطلة والتسويف بالعروض والتفاهمات" التي جرت برعاية مصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة.