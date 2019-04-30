بعوضة النمر الآسيوي ظهرت في اكثر من نصف الأراضي الفرنسية

وطن: أصبحت بعوضة النمر الآسيوي موجودة في أكثر من نصف المناطق الفرنسية بما في ذلك باريس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن بعوضة النمر الآسيوي وأصلها من آسيا، استقرت في ألب ماريتيم في العام 2004 وانتشرت "بسرعة" منذ ذلك الحين.

حذرت السلطات الفرنسية المختصة بشؤون الصحة من انتشار بعوضة النمر الآسيوي في فرنسا. وهذه البعوضة هي نوع قادر على نقل أمراض مثل حمى الضنك والشيكونغونيا وزيكا، وأصبحت موجودة في أكثر من نصف المناطق بما فيها باريس.

ووفق وزارة الصحة التي تحدّث الخريطة كل عام منذ ظهور الحشرة في فرنسا في العام 2004، أصبحت هذه الحشرة "تعيش بشكل دائم" في 51 منطقة في العام 2018 في مقابل 42 قبل عام.

وأصبحت العاصمة باريس ضمن المناطق التي تنتشر فيها بعوضة النمر الآسيوي إلى جانب مناطق أخرى منها سين سان دوني ولا سين إي مارن وإيسون.

ومن المناطق الثماني لإيل دو فرانس، أفلتت حتى الآن منطقة فال دواز فقط من وصول الحشرة التي ترصد بشكل متقطع في إيفلين. أما المناطق الجديدة التي "غزتها" هذه البعوضة فهي شارانت ماريتيم وكوت دور ولوار ونييف وبوي دو دوم.

وأشارت الوزارة إلى أن بعوضة النمر الآسيوي وأصلها من آسيا، استقرت في ألب ماريتيم في العام 2004 وانتشرت "بسرعة" منذ ذلك الحين.

ووفق السلطات، يحب هذا النوع من البعوض الأماكن التي يسكنها الإنسان، و"بمجرد استقراره في منطقة معينة، من المستحيل عمليا التخلص منه".

ويؤكد الخبراء أن الاحترار المناخي وتكاثر المبادلات الدولية من مسببات توسع نطاق وجود هذه الحشرة والفيروسات التي تنقلها.

(فرانس برس)