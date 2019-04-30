واشنطن تدعم الانقلاب الفاشل في فنزويلا

رام الله - وطن: دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش الفنزويلي إلى القيام بـ"انتفاضة عسكرية" للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم دعوة زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو لإطلاق "انتفاضة عسكرية" ضد الرئيس نيكولاس مادورو".

وأضاف بومبيو، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل دعوة غوايدو إلى الحرية"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب.

وتابع قائلاً إن "الولايات المتحدة تقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية".

"محاولة انقلابية"

وأفادت وسائل إعلامية محلية وعالمية، الثلاثاء، بأن أصوات طلقات نارية سُمعت في تجمع حاشد قاده زعيم المعارضة خوان غوايدو خارج قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، عقب أنباء عن محاولة انقلاب عسكري جارية بهدف إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تداولتها وسائل الإعلام أن "رجالا يرتدون الزي العسكري كانوا يرافقون غوايدو في مكان الحادث يتبادلون إطلاق النار مع الجنود الذين كانوا يدعمون الرئيس مادورو".

وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون زيًا عسكريًا قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفنزويلية أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، نفذت محاولة انقلاب، مشيرةً أن "الجهود متواصلة لإحباطها".

روسيا تبحث الرد

وعلى صعيد متصل، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جلسة طارئة لمجلس الأمن الروسي بهدف بحث آخر التطورات في فنزويلا عقب محاولة الانقلاب الجارية بهدف إزاحة الرئيس مادورو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف قوله، إن "بوتين ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسي بحضور الأعضاء الدائمين، حيث تم إيلاء الكثير من الاهتمام في الاجتماع للوضع في فنزويلا في ضوء الأنباء الواردة عن محاولة انقلاب في هذا البلد على الحكومة الشرعية المنتخبة".

وحضر الاجتماع رئيسا من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، فالنتينا ماتفينكو، وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، وكذلك الممثل الخاص للرئيس لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

عربي 21