مادورو يعلن أنه يمتلك "الولاء الكامل" لقادة الجيش الفنزويلي

وطن: أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تحدث مع قادة عسكريين في فنزويلا وأكدوا له ولائهم التام، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أنه اجتمع مع قادة رئيسيين من القوات المسلحة الفنزويلية لإنهاء حكم مادورو.

وكتب مادورو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "لقد تحدثت مع القادة العسكريين في البلاد الذين أكدوا ولائهم التام للشعب والدستور والوطن".

وتابع مادورو "أدعو الشعب إلى الاحتشاد لضمان انتصار السلام".

ودعا غوايدو في وقت سابق من اليوم الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على "تويتر"، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.

(سبوتنيك)