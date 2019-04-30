رام الله: 8 إصابات بالاختناق جراء حريق منزل في دير نظام

رام الله- وطن: سيطرت طواقم الإطفاء في مركز بيرزيت، اليوم الثلاثاء، على حريق منزل في بناية سكنية مكونة من طابقين في قرية دير نظام شرق رام الله .

وذكر تقرير العلاقات العامة والإعلام ان الطواقم عند الوصول باشرت في العمل على اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعه من الانتشار إلى باقي ارجاء المنزل والشقق المجاورة كما وعملت على إخلاء ثمانية اصابات بالاختناق وإخلاء باقي المواطنين من البناية و المكونة من طابقين وكان الحريق في الطابق الثاني .

هذا و تم التعامل مع الاصابات ميدانيا من قبل الهلال الاحمر .

في ذات السياق باشرت طواقم التحقيق ذات الاختصاص بالعمل للوقوف على أسباب الحريق .