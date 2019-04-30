العثور على آثار أقدام "رجل الثلج" الأسطوري!!

وطن: عثرت مجموعة استكشافية في الجيش الهندي على آثار أقدام "رجل الثلج" الأسطوري في جبال الهيمالايا.

وفقًا للتقارير الصادرة عن المجموعة الاستكشافية، عثر المتسلقون على آثار أقدام بقياس 81 × 38 سنتيمترا بالقرب من معسكر قاعدة ماكالو في 9 أبريل/نيسان الجاري.

وكتبت المجموعة على الصفحة الشخصية على "تويتر": "هذا الرجل لوحظ قبل ذلك في حديقة ماكالو- بارون الوطني".

وانهالت التعليقات على المنشور حيث نفى بعض المستخدمين حقيقة وجود "رجل الثلج".

وكتب مستخدم آخر: "يجب أن تكون المنظمات أكثر مسؤولية وحذرًا قبل أن تدعي أنها عثرت على أي آثار "رجل الثلج". لقد تم إجراء الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع، ولم تقدم أي منها أدلة قاطعة على وجودها".

يذكر أن "رجل الثلج" هو شخصية أسطورية ظهرت بعد أن أبلغ عدد من الأشخاص في الخمسينيات عن رؤيتهم لكائن مكسو بالشعر، يجول جبال الهملايا، وانتشرت صور تشير إلى طبعة كبيرة لقدم مخلوق، وهكذا اكتسب تسمية "صاحب القدم العملاقة"، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من تقديم دليل علمي على وجوده.

(سبوتنيك)