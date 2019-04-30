"الشبيبة" تفوز بانتخابات جامعة "فلسطين التقنية - العروب"

رام الله- وطن: فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح" في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري- فرع العروب، وحصلت على 15 مقعداً، فيما حصلت كتلة الشهيد ابو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 6 مقاعد .

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، حصول الشبيبة على 316 صوتا (أي ما يعادل 15 مقعدا)، مقابل 137صوتا حصلت عليه كتلة ابو علي مصطفى (ما يعادل 6 مقاعد) علما ان عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع بلغ 690 طالبا، وبذلك فان نسبة الاقتراع بلغت 67,54 % .