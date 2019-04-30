ارتفاع الأرباح التشغيلية لـOoredoo فلسطين مقارنة بالعام الماضي 69%

رام الله- وطن: أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها وبياناتها المالية للربع الأول من العام 2019 وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، محققةً نموًا بنسبة 69% في الأرباح الشتغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاطفاءات (EBITDA)خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت قاعدة المشتركين بنسبة 7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ليصل عدد المشتركين إلى ما يقارب 1.3 مليون مشترك.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين ضرغام مرعي: "تواصل الشركة تحقيق انجازاتها ومحافظتها على أداء متميز من النمو الإيجابي، وإن هذه النتائج التي تحققها الشركة نابعة من ثقة المشترك الفلسطيني بالخدمة الأفضل التي تقدمها الشركة، والذي انعكس ايجاباً على أداء الشركة".

وتابع مرعي، "إن الشركة مستمرة بالإستثمار بكافة كوادرها وشبكتها ومصادرها لتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمشتركين، كما أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع جميع الجهات المعنية لتخطي التحديات التي نواجهها، ومنها عدم توفر خدمة التناقل الرقمي (Mobile Number Portability MNP) وتخفيض أسعار خدمات الربط البيني ليتسنى لنا تقديم المزيد من العروض التنافسية لمشتركينا، كما أننا نعمل جاهدين لإطلاق خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة ليتمتع بها مشتركينا في شقي الوطن".

حققت الشركة خلال الربع الأول إيرادات بقيمة 23.2 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاطفاءات (EBITDA) 6.3 مليون دولار أمريكي، وكانت قد بلغت قيمتها في ذات الفترة من العام الماضي 3.8 مليون دولار أمريكي، محققةً زيادة بنسبة 69%. في حين بلغ صافي الخسارة 1.0 مليون دولار مقارنةً بصافي خسارة بلغ 3.8 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي محققةً تحسن بلغ 73% والذي يأتي نتيجة إلى اتباع الشركة لاستراتيجيات بنيت على وضع المشترك أولاً والاستثمار بالشبكة لتكون الأفضل والأسرع. بالاضافة إلى سياسة الشركة في تخفيض المصاريف التشغيلية والتمويلية.

معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

