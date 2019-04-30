أمريكا تسجل أعلى معدل إصابة بـ "الحصبة" في 25 عاما

وطن: ذكر مسؤولو صحة اتحاديون أن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء يوم الأربعاء والذي بلغ 695 حالة.

وسجل نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى والذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.

وأفاد مسؤولون اتحاديون بأن نطاق التفشي الحالي اتسع عندما نقل 82 شخصا في 2018 وأكثر من 40 في 2019 الحصبة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى خاصة من أوكرانيا وإسرائيل والفلبين. وسرعان ما انتشر المرض بين الأطفال الذين لم يجر تحصينهم منه.

تركزت الحالات في مدينة نيويورك، حيث قال مسؤولون إنه جرى تسجيل أكثر من 390 حالة منذ أكتوبر تشرين الأول معظمها بين أطفال في تجمعات اليهود المتدينين في بروكلين. وذكر مسؤولون يوم الاثنين أن معظم الحالات المسجلة حديثا كانت في نيويورك ولوس انجليس.

(رويترز)