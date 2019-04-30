18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات لمن يعاني ضعف البصر

وطن: هناك العديد من الأطعمة التي تدعم العيون السليمة والرؤية الصحيحة، ولكن يورد موقع "Care2" فيما يلي قوائم بأهم الأطعمة والمشروبات التي يجب البدء في تناولها والحفاظ على تواجدها في النظام الغذائي، لكل من يعاني من ضعف البصر:

1- اللوز

تسهم إضافة اللوز وزبدة اللوز وحليب اللوز إلى النظام الغذائي في حماية صحة العين وإمداد الجسم بفيتامين E، الذي يعد المغذي الأساسي لمنع حدوث تغيرات غير طبيعية في العينين ويساعد أيضًا على تفادي الإصابة بإعتام عدسة العين.

2- المشمش

يساعد المشمش الطازج أو المجمد أو المجفف على تقوية البصر لأنه غني بكل من: ألفا كاروتين وبيتا كاروتين ولوتين وروتين وزيكسانثين، وثبت علميا أن الأخير يمنع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

3- خضار الشمندر

يحتوي الشمندر على أكثر من 275 ميكروغرام من اللوتين، وهي نسبة جيدة من هذا العنصر الغذائي المهم للحفاظ على صحة العين وقوة البصر، فضلا عن الوقاية من حالات أمراض العيون.

4- الفلفل

يعتبر الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي من المصادر الممتازة لثلاثة مغذيات مهمة لحماية العيون والبصر، وهي اللوتين وفيتامين C وزيكسانثين. ويعد فيتامين C، بحسب دراسة تم نشرها في الدورية الطبية Opthalmology، من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بإعتام عدسة العين.

5- التوت

من أفضل المصادر للحصول على الأنثوسيانين، الذي يحمي شبكية العين من التلف الناجم عن أشعة الشمس أو مصادر الإضاءة الأخرى. ووفقًا للبحوث المنشورة في المجلة الطبية الإلكترونية PLoS One، اكتشف باحثون أن مستخلص التوت البري يعد طريقة فعالة لمنع تلف الشبكية في العينين، ومن المرجح أن محتوى أنثوسيانين الغني، هو السبب الرئيسي في حماية العينين من أضرار الجذور الحرة.

6- البروكولي

إن البروكلي غني بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي تحمي البصر والعينين بصفة عامة، مثل ألفا كاروتين وبيتا كاروتين ولوتين وروتين وزيكسانثين.

7- الجزر

يعرف معظم الناس أن الجزر مفيد للعيون، لذا فليست من قبيل المفاجأة أن يظهر في قائمة أفضل الأطعمة من أجل علاج ضعف البصر. وبالطبع فإن سبب أهمية الجزر للبصر هو أنه غني بألفا كاروتين وبيتا كاروتين ولوتين وزيكسانثين.

8- بذور الشيا

تشتهر بذور الشيا باحتوائها على نسبة عالية من أوميغا 3 المضادة للالتهابات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية قوية، كما أنها تحتوي على فيتامين E الذي يقاتل الجذور الحرة التي من شأنها أن تسبب أضرارا للعينين.

9- الشاي اللامع

في حين أن الكثيرين يصنفون آيبرايت Eyebright على أنه عشب، وليس كغذاء، فإن قائمة أفضل الأطعمة لعلاج ضعف البصر، لا تكتمل بدون آيبرايت، والذي يمكن تحويله إلى شاي، ويعتبر أمرا جيدا عندما يخلط مع القليل من النعناع. ويلزم شرب 3 أكواب يوميا للحصول على أفضل النتائج. وكما تقول ترجمة الاسم من الإنكليزية، فهو يساعد في الحفاظ على عيون مشرقة وصحية.

10- بذور الكتان

تدخل بذور الكتان في القائمة نظرا لأنها تحتوي على أوميغا 3 وفيتامين E.

11- غريب فروت

يعد الغريب فروت واحدا من الأطعمة القليلة، التي تحتوي على مادة مغذية لحماية العين هي النارينجين. كما يحتوي على روتين، الذي يكافح الجذور الحرة الضارة بالعين. ويمكن تناول بعض اللب الأبيض المحيط بالفاكهة (وليس الجلد) للحصول على المزيد من الروتين في النظام الغذائي، وبطبيعة الحال، فإن الغريب فروت هو مصدر جيد للمغذيات المضادة للأكسدة وفيتامين C.

12- الشاي الأخضر

كشفت الأبحاث العلمية أن شرب المزيد من الشاي الأخضر يحمي قوة البصر، وفقا لدورية Current Eye Research، حيث إن إحدى المركبات الطبية التي تتوافر في الشاي الأخضر، المعروفة باسم "إيبيجالوكاتيتشين-3-جليت" واختصارا بـ EGCG، تمنح قدرة عميقة على حماية العين.

13- خضار ورقي

عندما يتعلق الأمر بأطعمة حماية قوة البصر، فإن الخضر الورقية هي من بين الأفضل. ذلك لأن الخضر مثل الخس واللفت والسبانخ تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية اللازمة لرؤية صحية، بما في ذلك: ألفا كاروتين وحمض ألفا ليبويك وبيتا كاروتين وبيتين ولوتين وزيكسانثين.

14- المانغو

تتميز فاكهة المانغو بفائدتها في حماية العيون من الآثار السلبية للشيخوخة أو الإرهاق الشديد للعينين نتيجة استخدام الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر لفترات طويلة.

15- الكوسا واليقطين

يحتوي القرع والكوسا على نسبة عالية من بيتا كاروتين وفيتامين A بما يمنح وقاية للعيون من الأمراض ويحمي من ضعف البصر.

16- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على زياكسانثين وبيتا كاروتين، وكلاهما ضروري لحماية القدرة الجيدة على البصر.

17- البندورة

نظرًا لأن البندورة تعد مصدرًا غنيًا للمغذيات النباتية بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين، فإنها يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية، وحماية العينين من الأمراض.

18- سمك السالمون

يعد سمك السلمون البري، الغني بأوميغا 3 المضادة للالتهابات بالإضافة إلى مركب أستازانتين، من الخيارات الجيدة للمساعدة في تحسين النظر.