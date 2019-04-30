هلال القدس يتعادل سلبياً مع الجيش السوري

وطن: عطّل فريق هلال القدس نظيره الجيش السوري بتعادل سلبي في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

ورفع هلال القدس بهذه النتيجة رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما رفع الجيش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الوحدات الأردني، الذي تصدر بالفوز على النجمة اللبناني برصيد 10 نقاط.

وكان فريق الجيش يأمل بتحقيق الفوز للقفز لصدارة المجموعة والدخول بقوة على حسابات التأهل، لكنه وجه بصلابة دفاعات الهلال، الذي وقف نداً قوياً لهجماته، بل وأتيحت له بعض الفرص خلال فترات المباراة لتسجيل هدف يخطف به الفوز الأول بمشاركته الحالية بالبطولة.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 14 مايو المقبل، حيث يلتقي الوحدات مع هلال القدس في عمان، ويستضيف الجيش فريق النجمة اللبناني في العاصمة البحرينية المنامة، حيث يكفي الوحدات الفوز لضمان الصدارة، فيما سيكون أمام الجيش تحقيق الفوز للبحث عن المركز الثاني.

كما ستقام المباراتين المؤجلتين في المجموعة الأسبوع المقبل، حيث يلتقي هلال القدس مع النجمة في جدة يومي الثالث

، والخامس من مايو.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.