تطبيق الـ"فار" في أمم أفريقيا 2019

وطن: تقرر بشكل رسمي تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى بداية من دور الثمانية في النسخة الجديدة المرتقبة بمصر منتصف هذا العام.

وأوضح حسن وابيري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أن نظام فار سيتم تطبيقه بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وتقام فعالياتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأشار وابيري إلى أن الكاف قرر تطبيقها بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات هذه النسخة من البطولة الأفريقية حصلوا على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام (فار) .

وكانت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا شهدت تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في بطولات كأس العالم كما استعان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنفس التقنية في بطولات مثل دوري أبطال أفريقيا.