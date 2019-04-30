تجمع المهنيين السودانيين: المجلس العسكري ليس جادا في تسليم السلطة

وطن: أعلن تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي ليس جادا في تسليم السلطة للمدنيين.

وقال المتحدث باسم التجمع، محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، إن "ما نستشعر به من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".

وأضاف أن "الزمن قد طال، ومعه فإن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية".

ونظم تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق من اليوم، مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

من جانبه، نفى المجلس العسكري الانتقالي أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، عقب تردد أنباء عن محاولة قوات أمن سودانية إزالة المتاريس من محيط الاعتصام، وتصدى المحتجون لهذه المحاولة.