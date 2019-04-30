الاعلان عن أكبر تغيير في "فيسبوك"

وطن: كشفت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، خلال افتتاحها مؤتمر مطوريها السنوي "F8"، عن تغييرات كبيرة ستُجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع، ليشكل بيئة "أكثر دفئا" تقرب المستخدمين من بعضهم البعض، من خلال تفاعلات خاصة وآمنة، في أكبر تغيير يشهده موقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يمكن اعتباره مفاجأة، أوضح المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ أن عمليات إعادة التصميم ستكون إحدى أكثر عمليات إعادة التصميم المثيرة، إذ لن يبق اللون الأزرق مهمينا على فيسبوك.

وسيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلى يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارا باللون الأبيض.

كما تحدث زوكربيرغ، عن رؤيته للخصوصية، وقال: "بالنسبة للكثيرين منا فإن القوة العظمى التي منحها الإنترنت لنا هي أن نكون على اتصال بالعالم كله في وقت واحد، ولكن اليوم هناك تحد جديد، وهو إيجاد مكانك الخاص في العالم. الخصوصية تمنحنا القدرة على أن نكون أنفسنا. إن المستقبل خاص، وهذا هو مستقبل خدماتنا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

ويسلط التصميم الجديد لتطبيق فيسبوك على الهواتف المحمولة، الضوء على "المجموعات" (Groups) التي ينضم إليها المستخدمون، إذ سيظهر "حائط منشورات" ​​مخصص لأنشطة أعضاء المجموعة، ليتابعوا أنشطة بعضهم البعض بصورة خاصة، ويتمكنوا من كتابة ما يريدون في بيئة تحظى بالخصوصية بعيدا عن بقية مستخدمي فيسبوك، غير المشتركين بالمجموعة.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هناك عشرات الملايين من المجموعات النشطة على فيسبوك، لافتا إلى أن أكثر من 400 مليون شخص على فيسبوك ينتمون إلى مجموعة "يجدونها ذات معنى".

وتسهل التحديثات الجديدة على مستخدمي فيسبوك، اكتشاف مجموعات جديدة استنادا إلى اهتمامات المستخدمين، وستكون مجموعة ما على سبيل المثال، قادرة على إرسال تنبيهات للمستخدمين في مجمواعت أخرى مشابهة.