الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويسلم اخرين بلاغات استدعاء في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء خمسة مواطنين من الضفة.

واقتحم الاحتلال المزرعة الغربية شمال رام الله واعتقل الجنود الشقيقين جهاد ومحمد موسى أبو ليلى بعد اقتحام منزليهما، كما تم اعتقال الشاب أحمد فاروق أبو زر من قرية أبو شخيدم المجاورة.

وفي نابلس اعتقل الجنود الأسير المحرر عاصم غنيم بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وذلك في أعقاب إطلاق النار من مقاومين صوب قوات الاحتلال، وفي مدينة بيت لحم اعتقل الجنود الأسير المحرر أحمد إبراهيم العمور بعد اقتحام منزله في بلدة تقوع شرقا، فيما سلم الجنود الشاب أحمد علي قاسم الشيخ من قرية مراح رباح جنوبا بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال، كما تم تسليم بلاغات استدعاء مماثلة للأسرى المحررين بلال طرايرة ومحمد مناصرة وصبري الخضور ومحمد بركات من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وفي السياق ذاته اقتحم الاحتلال منزل عائلة الأسير الفتى خليل الجبارين في يطا جنوب الخليل، وسلموا بلاغات استدعاء لعدد من الشبان في قرية خربثا المصباح غرب رام الله.