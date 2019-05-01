الاحتلال يعتقل صيادَيْن ويصيب ثالثًا شمال القطاع

رام الله- وطن: اعتقل جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء صيادَيْن اثنين وصادروا قارب صيد، فيما أصيب ثالث بالرصاص المطاطي في ظهره في بحر "الواحة" شمال قطاع غزة.

وكانت زوارق الاحتلال الحربية قد أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وفتحت مضخات المياه تُجاه قارب الصياد صالح محمد أبو ريالة غرب منطقة الواحة على بعد 3 أميال في عرض بحر شمال القطاع.

وبيّن أن اعتداء الاحتلال أسفر عن إصابة الصياد محمد بشير أبو ريالة بعيار مطاطي في ظهره، وتمكّن الصيادون من الخروج به على متن أحد القوارب وإيصاله إلى سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

وأضاف بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الصيادين خالد خالد أبو ريالة وحازم صالح أبو ريالة، كما صادروا قارب الصياد صالح أبو ريالة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت صباح الثلاثاء تقليص مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، في خرق جديد لتفاهمات التهدئة مع الفصائل بغزة بوساطة مصرية وأممية.