الاحتلال يهدم خيمة سكنية للمرة الثالثة في سوسيا جنوب الخليل

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، خيمة سكنية في قرية سوسيا جنوب شرق يطا جنوب الخليل للمرة الثالثة.

وأكد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لــوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا"، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت خيمة سكنية تعود لعائلة حسين راضي النواجعة للمرة الثالثة، ويقطنها 10 أفراد.

وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين عن أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.