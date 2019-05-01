توغل محدود لجرافات وآليات الاحتلال شرق قطاع غزة

غزة- وطن: توغل صباح اليوم ثماني جرافات إسرائيلية بمساندة جيبات وآليات عسكرية شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية بأن الجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية توغّلت إلى داخل السياج الفاصل شرق بلدة جحر الديك انطلاقًا من "بوابة النسر".

وذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تُجاه الأراضي الزراعية والعمال في محيط مكب النفايات شرقي البلدة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

فيما أطلق جنود الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.