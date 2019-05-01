المالية : في البنوك غدا .. 60% من رواتب الموظفين ومخصصات أسر الأسرى والشهداء والجرحى

رام الله -وطن: أكدت وزارة المالية صرف رواتب الموظفين في القطاع العام غدا الخميس وبنسبة 60% بالاضافة للمواصلات، وكامل مخصصات أسر الشهداء والجرحي والأسرى والمحررين منهم.

فيما أعلنت وزارة المالية وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات الحكومة الفلسطينية، بأنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والاسرى المحررين عن شهر نيسان يوم غد وعبر البنوك.

حيث سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين العموميين (مدني وعسكري) وبحد أدنى 2000 شيقل، وكحد أقصى 10 الاف شيقل، بالاضافة إلى صرف بدل التنقل الثابت(المواصلات) لجميع الموظفين المدنيين.