معبر الكرامة يعمل بنظام 24 ساعة بدءاً من الشهر المقبل
01.05.2019 01:20 PM
وطن: اعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بأن معبر الكرامة سيعمل بشكل مستمر 24 ساعة ابتداءً من 2/6/2019 حتى 12/9/2019.
وسيكون الدوام من يوم الاحد من الساعة 7:30 صباحاً لغاية الجمعة الساعة 3:00 عصرا بشكل مستمر.
وايام السبت سيكون العمل في المعبر من الساعة 08:00 صباحاً حتى 5:00 عصراً.
وفي شهر رمضان سيكون تعطيل الدوام قبل بساعة من موعد الافطار وبعده بساعة.
ساعات دوام المعبر قبل نظام 24 ساعة ستكون يوميا من الاحد للخميس من الساعه 7:30 صباحا لغايه 9:30 ليلا، ما عدا الجمعة والسبت من 7:30 صباحا لغاية 10:30 صباحا فقط.