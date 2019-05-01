معبر الكرامة يعمل بنظام 24 ساعة بدءاً من الشهر المقبل

وطن: اعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بأن معبر الكرامة سيعمل بشكل مستمر 24 ساعة ابتداءً من 2/6/2019 حتى 12/9/2019.

وسيكون الدوام من يوم الاحد من الساعة 7:30 صباحاً لغاية الجمعة الساعة 3:00 عصرا بشكل مستمر.

وايام السبت سيكون العمل في المعبر من الساعة 08:00 صباحاً حتى 5:00 عصراً.

وفي شهر رمضان سيكون تعطيل الدوام قبل بساعة من موعد الافطار وبعده بساعة.

ساعات دوام المعبر قبل نظام 24 ساعة ستكون يوميا من الاحد للخميس من الساعه 7:30 صباحا لغايه 9:30 ليلا، ما عدا الجمعة والسبت من 7:30 صباحا لغاية 10:30 صباحا فقط.