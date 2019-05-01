الديمقراطية تدعو القيادة بالتحرك لطلب الحماية الدولية ضد هجمات المستوطنين

رام الله-وطن: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صادر عنها القيادة الرسمية بالتحرك لطلب الحماية الدولية من أجل الوقوف أمام الهجمات" الخطيرة" التي يقوم بها المستوطنون وحكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

فيما حذرت الديمقراطية في بيانها من خطورة تلك "الهجمات" والتي يشنها المستوطنون ضد القرى والبلدات والمساجد والكنائس الفلسطينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، حيث يتم التحضير لهجمة كبرى، كما أعلن المستوطنون، في الأول من شهر حزيران (يونيو) القادم.

وجاء في البيان:" وهذا ما يؤكد حقيقة المشروع الصهيوني وأهدافه، وأن المستوطنين يشكلون الأداة، إلى جانب قوات الإحتلال، لتهويد الأرض والمؤسسات والبلدات والقرى الفلسطينية، وضمها لدولة إسرائيل".

وأضاف: " يتوجب على القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية، التي تملك زمام القرار السياسي، المبادرة إلى وضع خطة عملية ميدانية، تضع حداً لهذه الحرب المفتوحة، بما في ذلك العمل على طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من الإحتلال والإستيطان، وتشكيل اللجان الشعبية المدعومة من الأجهزة الأمنية للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".