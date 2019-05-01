سلطات الاحتلال تبدءُ بشق شارعين للمستوطنين في الضفة

وطن: صادقت ما تسمى بـ"لجنة الترخيصات" التابعة للاحتلال اليوم الأربعاء، على البدء بشق طريقين التفافيين للمستوطنين في شمال وجنوب الضفة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن اللجنة أعطت التراخيص اللازمة للبدء بشق الشارعين.

وأوضحت أن الشارع الأول سيكون شمالي الضفة ويلتف على بلدة حوارة جنوبي نابلس، أما الآخر فسيكون قرب مخيم العروب شمالي الخليل.

ومن المتوقع أن يلتهم شق سلطات الاحتلال للشارعين الالتفافيين الآلاف من الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين.

وامتدح مجلس المستوطنات بالضفة القرار الإسرائيلي، مؤكّدًا أنّه ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو المكلّف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة تعهّد قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي جربت في التاسع من أبريل الماضي بإعلان ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات بالضفة.