الاحتلال يخطط لإنشاء منطقة صناعية مشتركة شرق غزة

رام الله-وطن: أكدت المصادر العبرية اليوم الأربعاء، أن ما تسمى "المنظومة الأمنية" في دولة الاحتلال قد أوصت بإنشاء منطقة صناعية مشتركة يعمل فيها 5 آلاف عامل فلسطيني من سكان قطاع غزة، وتحديداً منطقة حاجز "كارني" سابقا شرق غزة قبالة مستوطنة ناحل عوز. وهذا بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف العبرية".

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المنطقة الصناعية ستكون مشابهة لتلك التي كانت تعمل في الماضي عند حاجز بيت حانون "إيرز"، وتم إغلاقها بعد الانسحاب من غزة.

وبحسب الصحيفة، فإنه نظرًا لاعتبارات أمنية طلب قادة جيش الاحتلال أنه في حال تقرر إعادة فتح المنطقة الصناعية أن تكون في "كارني" وليس "إيرز". وكان معبر كارني يستخدم كمعبر رئيسي لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، وتم إغلاقه عام 2011.

ووفقا للصحيفة، فإن قيادة الجيش عملوا في هذا الشأن خلال العام الماضي، وقاموا بزيارة ميدانية لفحص الجوانب الأمنية، وتم عرض خطط هندسية وأمنية مفصّلة، بحيث تكون تلك المنطقة المحددة داخل اراضي48، ويقتصر الدخول من قطاع غزة إلى المنطقة الصناعية فقط.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة القضية رسميًا خلال محادثات جرت في "إسرائيل"، وأنها قد تكون جزء من المفاوضات والترتيبات الجارية مع حماس، رغم أن المستوى السياسي لم يوافق بعد على الخطة، إلا أنها طرحت في الاتصالات مع مصر، ويجري استثمار الجهود الأخيرة من أجل الحصول على تمويل دولي لإنشاء تلك المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه وبمجرد منح الضوء الأخضر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، فإنه لن تكون هناك مشكلة في إنشاء المنطقة، التي يتوقع إنشاؤها في غضون خمس سنوات، مشيرةً إلى أن المشروع سيكون مهمًا للترتيبات الجارية، وأن بناء تلك المنطقة لن يكون مشروطًا بحل قضية الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة.

وأشارت إلى أن هناك إجماعًا كاملًا بين الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال المختلفة حول المنطقة الصناعية،لكن الشاباك يعارض السماح لـ 5 آلاف عامل من غزة بالعمل في "إسرائيل" وأن ذلك سيزيد من تهديد الهجمات، وسيمكّن من جمع معلومات استخبارية، وسيسهّل تحويل الأموال من غزة إلى الضفة، كما أن هذه الخطوة ستعزز مكانة حماس، على حد زعمه.