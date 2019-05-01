ضمن المسؤولية المجتمعية..مصرف الصفا "الإسلامي" يرعى مهرجان جنين للتسوق

رام الله- وطن: ضمن جهوده المتواصلة في دعم الأنشطـــة الاقتصادية في محافظات الوطن كافة، رعى مصرف الصفا "الإسلامي" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جنين، فعاليات مهرجان جنين للتسوق، والذي ستستمر فعالياته حتى نهاية الأسبوع الحالي 2/5/2019.

ويشارك في هذا المهرجان أكثر من 70 شركة تضم مجالات متنوعة ، بما فيها شركات المنتجات الغذائية، هذا وسيعرض من خلاله منتجات زراعية وأعمال نسوية ، إلى جانب عرض لبعض المؤسسات المصرفية والمالية لمنتجاتها ، وعدد من شركات مزودي خدمات الاتصالات.

وقال مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي" السيد نضال البرغوثي "إن مساهمتنا في هذا المهرجان تأتي في إطار حرص إدارة "مصرف الصفا" بالعمل على دعم ورعاية مختلف الأنشطة والفعاليات، لا سيما الاقتصادية منها، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المادية والمالية عن كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك".

وعبر البرغوثي عن سعادته بالرعاية التي قدمها المصرف للمهرجان، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة دعم مثل هذه الفعاليات والمبادرات والأنشطة الاقتصادية في مختلف أرجاء الوطن، لما لها من أهمية في دعم المنتجات الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصادنا الوطني.

وأشاد البرغوثي بدور وجهود القائمين على تنظيم هذا المهرجان بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية والأهلية، بهدف إنعاش الحركة التجارية، وتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة.