حزب الشعب يدين محاولة الانقلاب الجديدة ويهنئ فنزويلا بالانتصار على "قوى التآمر والعدوان"

رام الله- وطن: أدان حزب الشعب الفلسطيني "محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في فنزويلا على يد زمرة متمردة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها، وهنأ حزب الشعب جمهورية فنزويلا شعباَ وجيشاَ وقيادة على فشل محاولة الانقلاب والانتصار على التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية".

وقالت حزب الشعب في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء،: إن فشل محاولة الانقلاب الجديدة في فنزويلا، لا تعبر فقط عن ضعف القوى الرجعية وعدم شرعية ممارساتها المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تؤكد مجدداَ على إرادة التحدي الصلبة التي تبديها القيادة الشرعية في فنزويلا وعلى رأسها الرئيس "نيكولاس مادورو "في مواجهة تدخلات الادارة الأمريكية التآمرية وممارساتها العدوانية السافر ضد جمهورية فنزويلا، والتفاف الشعب والجيش الفنزويلي حول قيادته الثورية.

ووجه حزب الشعب "التحيات الحارة إلى شعب فنزويلا وجيشها اللذان وقفا إلى جانب قيادتهم الشرعية، دفاعاَ عن سيادة واستقلالية بلادهما ولحماية مقدراتها من الهيمنة والنهب".

وفي ختام بيانه، عبر حزب الشعب عن تقديره لمواقف وسياسة فنزويلا الداعمة، دون أي تردد أو مهادنة، لوحدة ونضال وحقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكداَ على عمق العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والفنزويلي وقيادتهما، وحرصه على تطويرها وتمتينها.