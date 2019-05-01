تعليمات جديدة لجنود جيش الاحتلال على حدود غزة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأربعاء، أن تعليمات جديدة صدرت لجيش الاحتلال وقوات الاحتلال في مستوطنات "غلاف غزة".

وقالت صحيفة "يديعوت آحرنوت" إنه "مع قدوم الربيع وحرارة الصيف، صدرت تعليمات في الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي وأفراد الأمن في غلاف غزة بضرورة توفير صهاريج مياه مركبات "شاحنات"، كجزء من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرائق نتيجة لإطلاق بالونات أو طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة".

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في جميع الأنحاء.