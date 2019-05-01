وثيقة| لماذا قررت تيريزا ماي إقالة وزير دفاعها؟

وطن: أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء اليوم الأربعاء، وزير الدفاع غافين ويليامسون من منصبه بعد التحقيق في تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وأعلن مكتب تيريزا ماي إقالة وزير الدفاع غافين ويليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

ويشغل غافين ويليامسون منصب وزير الدفاع منذ العام 2017.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن رئيسة الحكومة تيريزا ماي عينت بيني موردون وزيرةً للدفاع، علما أنها تشغل منصب وزيرة التنمية الدولية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بيني موردون وفي دورها الجديد، ستستمر أيضا كوزيرة لشؤون المرأة والمساواة، مشيرة إلى أن الوزيرة الجديدة وباعتبارها نائبة في بورتسموث نورث، فإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي تعمل معها كاحتياطي.