قدورة فارس: أي مقترحات تمس القانون الخاص بمخصصات عائلات الأسرى مرفوضة

رام الله- وطن: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الخميس إن أي مقترحات تمس بحقوق عائلات الأسرى وبالقانون الفلسطيني، مرفوضة، وذلك بما تمثله قضية الأسرى من خصوصية كبيرة في وجدان ووعي الشعب الفلسطيني.

وتابع فارس في أعقاب تداول معلومات حول وجود مقترحات أوروبية فيما يتعلق بمخصصات عائلات الأسرى: " أنه وعلى الجهات التي تقدم مقترحات أن تُمارس مسؤولياتها اللازمة بالضغط على إسرائيل لوقف قرصنتها المستمرة لأموال الشعب الفلسطيني، وأن توقف ضغطها على الفلسطينيين وأي محاولة مساس بروح القانون الفلسطيني، فالقانون أقره ممثلو الشعب الفلسطيني، وصادق عليه الرئيس الفلسطيني المنتخب."

ولفت فارس: إلى أن أي حلول وسط يمكن أن تمس بالقيمة الاعتبارية للقانون، فهي مرفوضة، خاصة أن هذه القيمة تمتلك معنىً أبعد من كونها قيمة مادية، بل هي قيمة تمس معنى ومشروعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، مشدداً على ضرورة حماية القانون الفلسطيني من أي تدخلات يمكن أن تمليها أطراف خارجية.