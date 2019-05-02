رفضاً لاعتقالهم الإداري.. 4 أسرى يواصلون إضرابهم

رام الله- وطن: يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري، وهم: محمد الهيموني وهو مضرب عن الطعام منذ (37) يوماً، وحسن العويوي وعودة الحروب منذ (31) يوماً وجميعهم من محافظة الخليل، يُضاف لهم الأسير محمد مطير من مخيم قلنديا المضرب عن الطعام منذ (12) يوماً.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير الهيموني يبلغ من العمر (35 عاماً) ومعتقل منذ 25 شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وأب لأربعة أطفال.

والأسير العويوي (35 عاماً)، معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال وقضى سنوات في سجون الاحتلال.

كما أن الأسير الحروب البالغ من العمر (32 عاماً)، معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018 وهو أب لعشرة أطفال.

ومنذ (12) يوماً شرع الأسير مطير (24 عاماً) من مخيم قلنديا إضرابه عن الطعام، علماً أنه معتقل منذ الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أسير سابق قضى أكثر من ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، ويقبع اليوم في "عوفر".

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرين حسام الرزه ومحمد طبنجه من محافظة نابلس، علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام وذلك بعد اتفاق توصلا له مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.