الاحتلال يعتدي على مواطنين أثناء هدم حظيرة أغنام في مسافر يطا

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، خلال هدم حظيرة أغنام في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من سكان خربة ام الخير بمسافر يطا، ومن بينهم: المسن سليمان الهذالين (75 عاما) بأعقاب البنادق، ما أدى الى اصابته برضوض، خلال هدم الاحتلال لحظيرة اغنام تعود ملكيتها الى المواطن خيري الهذالين.