صدى سوشال : 24 انتهاكاً لمواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر نيسان

وطن: أعلن مركز صدى سوشال استمرار حملات الانتهاكات والحذف بحق المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الفيسبوك.

ورصد المركز 24 انتهاكاً ضد الصفحات والحسابات الفلسطينية خلال شهر إبريل الماضي، وتركزت تلك الانتهاكات على موقعي الفيسبوك وانستغرام وشملت الحذف والحظر وإلغاء النشر.

ووثق المركز خلال الشهر، حذف الصفحات التالية: صفحة طوباس تايمز، صفحة كتلة الخليل، صفحة الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت، صفحة نبض المقاومة، صفحة سلفيت تايمز، صفحة بيت فجار تايمز، صفحة إذنا تايمز، صفحة حلحلول ٢٤، بالإضافة إلى وقف نشر صفحة الخليل تايمز، وصفحة فلسطين لايف.

كما تعرض عدد من الصحافيين والنشطاء إلى انتهاكات متنوعة شملت حذف المنشورات والحظر المؤقت وإلغاء النشر مثل: حظر حساب المحلل عدنان أبو عامر، حظر الصحفي عبد القادر عقل، وحذف حساب الناشط محمد حمزة، وحذف عدد من المنشورات لوكالة الرأي.

فيما حذفت إدارة موقع الانستغرام عدداً من الصور الفلسطينية لحسابين فلسطينيين هما: حساب النورس، وحساب الضفة الإخبارية.

وطالب المركز بضرورة وقف هذه الانتهاكات وتفعيل الدور الرسمي بالتواصل مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد آليات عمل مشتركة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

يذكر أن مركز "صدى سوشال" مركز تطوعي أطلق في بداية شهر سبتمبر 2017 وهو يُعنى بمبادرات إثراء المحتوى الفلسطيني على الإنترنت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها هذا المحتوى من الأطراف المختلفة.