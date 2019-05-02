مها أبو غربية "فلسطينية يابانية" تشارك في بطولات الجوجيتسو!

بيت لحم – وطن- أحمد القرنة: هي من أب فلسطيني وأم يابانية، تمارس رياضة الجوجيتسو منذ عامين مستغلة أصولها اليابانية لممارسة هذه الرياضة القتالية التي تحتاج إلى قوة بدنية، الفتاة مها أبو غربية (٢٢) عاما من بيت ساحور.

تقول مها لوطن: "أشارك في المسابقات الدولية باسم فلسطين على الرغم من امتلاكي الجنسية اليابانية، ولكنني أحب وأفضل أن أمثل بلدي الأم في مشاركاتي".

وأضافت أبو غربية لـ وطن أنها حصلت على العديد من الميداليات الذهبية والفضية خلال مشاركتها في بطولات في اليابان وكوريا الشمالية وأبو ظبي باسم فلسطين.

وأضافت مها، أنها تواجه العديد من المشاكل في تدريبها لعدم وجود مكان لممارسة هذه الرياضة في مدينة بيت لحم، ما دفعها للذهاب إلى مدينة القدس للتدرب هناك، وهو أيضا ما كلفها الكثير من الجهد والوقت، مضيفة أن هذه الرياضة تتطلب التدريب والممارسة باستمرار للحفاظ على المستوى المطلوب والاستعداد للمشاركة في البطولات.

مها التي تدرس إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم، قالت إن هذه الرياضة تساعد في المحافظة على اللياقة البدنية، وتمنح القوة خاصة للفتيات، وهو ما سيساعدهن في التغلب على الكثير من المشاكل في الحياة اليومية.

وحثت أبو غربية الفتيات، خلال لقائها مع وطن على ممارسة هذه الرياضة لما لها من فائدة جسدية، مضيفة أن هذه الرياضة تتطلب إضافة الى القوة البدنية التركيز والذكاء.

وتعد أبو غربية، أولى الفلسطينيات المشاركات في رياضة "الجوجيتسو" وحصلت على جوائزَ عدة في بطولات عربية ودولية.

وتطمح مها في السنوات المقبلة إلى المشاركة في البطولة العالمية، لتمثل فلسطين وتضيف لها الميداليات سواء في البطولات العربية أو الدولية...