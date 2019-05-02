الجيش الأردني محذرا بشأن صفقة القرن: في أعلى درجات الجاهزية ضد التهديدات والإملاءات

وطن: أعلن الجيش الأردني في معرض رفضه لتسريبات "صفقة القرن" أن القوات المسلحة الأردنية "في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف واليقظة والتأهب للتعامل مع جميع الظروف المحيطة".

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" فقد قال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات: "لطالما تحدث جلالة القائد الأعلى (الملك عبد الله الثاني) بهذه اللغة الواضحة التي ترفض جميع التهديدات والإملاءات التي لا تتفق ولا تناسب رؤية ووجود وكيان وحضارة دولتنا".

وأوضح خلال لقائه في الكلية العسكرية الملكية صباح اليوم الخميس، القادة من مختلف المستويات والصنوف ما يتداوله العالم من حولنا ووسائل الاعلام حول صفقة القرن، مؤكداً "أن الأردن بقيادته القوية والحكيمة ومؤسساته وشعبه بلد له سيادة وتاريخ وكلمة يقولها في الوقت المناسب".