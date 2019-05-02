"أيبك" تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي

وطن: عقدت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، اليوم الخميس، اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في مدينة رام الله، برئاسة طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وبحضور أعضاء مجلس إدارة أيبك ومراقب الشركات، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني للشركة وحشد من مساهمي الشركة.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين بتاريخ 30 نيسان، 2019 بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 12.8% من رأس المال المدفوع لأيبك، منها 6.1% أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دولار أمريكي و 6.7% أسهم مجانية عددها 5.5 مليون سهم.

كما صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على الاستثمار في الشركة العربية للبلاط ذ.م.م (آرتك) وهي شركة تابعة لشركة العقاد للاستثمار (أيكو) في السعودية، من خلال الاستحواذ على حوالي نسبة 29% من رأس مال آرتك، حيث ستتكون صفقة الاستحواذ من جزأين، الأول من خلال صفقة تبادل أسهم مع أيكو، حيث ستقوم أيبك بإصدار 1.5 مليون سهم بسعر إصدار قيمته 2.35 دولار للسهم الواحد من رأسمال شركة أيبك المصرح به والمسجل البالغ 100 مليون دولار أمريكي كإصدار خاص لصالح أيكو مقابل تنازل أيكو عن 5470 سهم من حصتها في رأس مال آرتك لصالح أيبك. أما الجزء الثاني من الصفقة فسيكون من خلال استثمار مباشر من أيبك في أرتك.

استحواذات رأسمالية وارتفاع حصة مساهمي أيبك من صافي الأرباح بنسبة 9.7% في العام 2018

وفي كلمته صرح العقاد على محافظة مجموعة أيبك على أداء جيد نسبياً في العام 2018 بالرغم من التحديات المحيطة حيث تم تحقيق نمو في الايرادات بنسبة 7.24% مقارنة مع العام 2017، حيث بلغت الايرادات 733.2 مليون دولار في العام 2018. مشيراً الى أبرز التحديات التي كان أهمها تذبذب سعر صرف الشيقل (العملة الرئيسية المتداولة في العمليات التشغيلية في فلسطين) مقابل الدولار الأمريكي (العملة الرسمية للبيانات المالية لأيبك).

وقد أثر هذا التذبذب بحوالي 2.3 مليون دولار سلباً عن نتائج العام السابق حيث انخفضت صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.15% مقارنة بالعام 2017 وبلغت 16.04 مليون دولار في العام 2018 .

بالمقابل ارتفعت الأرباح العائدة لمساهمي أيبك بنسبة 9.7% عن العام 2017 وبلغت 13.1 مليون دولار في العام 2018 مدفوعة بالاستحواذ على النسبة المتبقية والبالغة 50% من رأسمال شركتها التابعة، شركة التوريدات والخدمات الطبية. كما قامت أيبك بزيادة نسبة ملكيتها من 61.2 % لتصبح 65.8% في شركتها التابعة سنيورة والمدرجة في بورصة عمان.



نمو القيمة السوقية لأيبك بنسبة 39%

وأضاف العقاد أن سهم أيبك شهد أداءاً جيد خلال العام وقد أغلق على سعر 2.35 دولار نهاية 2018 مرتفعاً بنسبة 18.7% عن إغلاق العام 2017. كما ارتفعت القيمة السوقية وبلغت 192.7 مليون دولار نهاية العام 2018 بنمو بلغت نسبته 39% عن نهاية العام 2017 مدفوعة بارتفاع سعر سهم أيبك، وزيادة عدد الأسهم المصدرة من 70 مليون الى 82 مليون سهم عن طريق توزيع أسهم مجانية عددها 5 مليون سهم على مساهمي الشركة في العام 2018، إضافة الى إصدار 7 مليون سهم كإصدار خاص لصالح د. وليد الكيالي مقابل الاستحواذ على كامل حصته ونسبتها 50% في شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة لأيبك في اتفاقية مبادلة أسهم.

استثمار بقيمة 1.4 مليون دولار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2018

وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية، حافظت أيبك على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال الاستثمار المتواصل في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية. واستمرت أيبك في العام 2018 بعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع لمساعدتها على أداء رسالتها.

وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2018 من أيبك ومجموعة شركاتها 1.4 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 8.7% من صافي أرباح الشركة.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC).

تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. كما أن أيبك هي أحد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتمتلك أسهم في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطاقة، وشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني، وشركة دار التمويل الاسلامي، وشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (Optimiza).