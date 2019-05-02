محمد اشتية: إذا ربحنا ثقة شعبنا سوف نربح كل المواجهات

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن الذي ينتصر دائماً هو الفريق والجبهة الموحدة، وإذا ربحنا ثقة شعبنا سوف نربح كل المواجهات".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج في جامعة الاستقلال، اليوم الخميس.

وأضاف اشتية: "اليوم تتخرجون ونحن نعيش أزمة سياسية واقتصادية ومالية، ولكن على مدار تاريخ قضيتنا عبرنا ما هو أصعب بكثير (...) إن مهمتنا هي الوصول الى الحرية ودحر الاحتلال وإقامة دولتنا وحماية منجزات شعبنا كل هذا من أجل أن يحلم أولادنا أحلاماً سعيدة".

واوضح رئيس الوزراء: "إننا هنا لكي نثبت للعالم أننا نستحق الحرية والعيش الكريم في مؤسسة وطنية تعبر عن عقيدة وطنية راسخة عن حب الوطن والتضحية من أجله وأجل ابنائه".

وقال اشتية مخاطباً الخريجين: "اهتموا بالناس، اخدموا بتواضع ولا تتعالوا على أحد، فشعبنا لا يحتمل أن يتعالى عليه أحد".