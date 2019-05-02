4 قنابل مولوتوف استهدفت بيت "عراب الاستيطان" في القدس الشرقية

وطن: زعم موقع 4040 العبري، أن شباناً فلسطينيين هاجموا، ليلة الخميس، بالزجاجات الحارقة البيت الخاص لعضو مجلس بلدية القدس التابع للاحتلال، آريه كينغ.

وقال الموقع إن البيت المستهدف أصيب بأربع زجاجات حارقة (مولوتوف)، وأن شرفة البيت احترقت جراء العملية.

ويقع بيت كنغ في مستوطنة "معاليه هزيتيم" المقامة على أراضي حي راس العامود في القدس.

يذكر أن آريه كنغ يعتبر "عرّاب الاستيطان" في مدينة القدس المحتلة، وعرف بنشاطه في الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين في أحياء القدس الشرقية.