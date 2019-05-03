بدعم من الاتحاد الأوروبي.. افتتاح مركز خدمات الجمهور في بلدة حزما

القدس- وطن: افتتح، الخميس، في بلدة حزما قضاء القدس المحتلة، مركز خدمات الجمهور، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع تمكين المجالس البلدية في شمال وشرق القدس.

وحضر الإفتتاح مدير عام مديرية الحكم المحلي واتحاد الشباب الفلسطيني وعدد من وجهاء بلدة حزما، ضمن مشروع تمكين الهيئات المحلية شرق وشمال القدس، والذي يهدف إلى تقديم وتسهيل الخدمات العامة للقرى المحيطة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتم الافتتاح بقص الشريط وإزالة الستار وكلمة رئيس بلدية حزما عبد السلام سلامة، الذي رحب بالحضور الكريم كما هنأ أهالي البلدة بقدوم شهر رمضان الفضيل.

وأكد بأن مركز خدمات الجمهور هو لتقديم الخدمات البلدية للمواطن بشكل يسهل الاتصال والتواصل بين البلدية والجمهور، مشددا على الدور الإيجابي الذي يقوم به أبناء البلدة لخدمة بلدتهم وتقدمها نحو الأفضل كما وشكر الحضور على مشاركتهم بهذا الحفل.

من جهته ،عبر مدير عام مديرية الحكم المحلي، موسى الشاعر، عن سعادته لإقامة مركز خدمات الجمهور في البلدة، لما لذلك من اختصار على المواطنين في اوقاتهم وتسهيل حصولهم على ما يحتاجون من معاملات بشكل اسرع وايسر، عبر التكنولوجيا الحديثة التي يتعبها المركز من خلال النظام المحوسب.

بدوره، أكد مدير عام اتحاد الشباب الفلسطيني محرم البرغوثي، على دور البلدية في الصمود تجاه الإجراءات الاحتلالية وسياسة التضييق والتسكير على البلدة، معتبرا ان مركز خدمات الجمهور سوف يسهل أعباء على المواطنين واختصار الوقت والجهد على الموظف والمواطن في ان واحد .

كما تحدث منسق المشروع المهندس أمجد البرغوثي عن المركز باعتباره العنوان الأول لتقديم الطلبات للحصول على الخدمات ومعالجتها، وتسهيلها للمواطن باستخدام إجراءات مبسطة وسريعة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وتخللت الحفل فقرة فنية بمشاركة مدرسة ذكور حزما الأساسية.