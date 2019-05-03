مصرع شاب من نابلس وإصابة ثلاثة بحادث سير مروع وقع جنوب جنين

وطن: لقي شاب من نابلس مصرعه فجر اليوم الجمعة، وأصيب ثلاثة أخرين في حادث سير مروع بين مركبتين على شارع جنين - نابلس جنوب جنين.

وذكر مصدر طبي، أن نضال عوادة من نابلس لقي مصرعه في حادث السير المروع الذي وقع بين بلدتي عجة وعنزا، قبل أن يصل الى المستشفى وتم نقل المصابين الثلاثة الى مستشفى الرازي في جنين من قبل قوات الأمن الوطني والخدمات الطبية العسكرية.

وعُلم من بين المصابين الثلاثة الشاب مصطفى عثمان من سيلة الظهر وفادي عوادة من نابلس.