الطقس: أجواء ربيعية اليوم وغدا وشديدة الحرارة الأحد والاثنين

رام الله- وطن: يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهار، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبلية ، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة حيث بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرأ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الاحد والاثنين من :

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.