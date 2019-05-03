بطريركية القدس تنفي "اشاعات" تصفية حقوقها في مركز "دودج" في الناصرة

القدس- وطن: نفت بطريركية القدس، اليوم، تصفية حقوقها في مركز "دودج" في الناصرة.

وقالت البطريركية في بيان لها، الجمعة، وصل وطن، "في إطار الحملة التشويهية التي تقوم بها جمعيات استيطانية ومجموعات متساوقة معها ضد بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مُلفقة حول تصفية حقوق البطريركية في مركز "دودج" في الناصرة".

وأضاف البيان: تود البطريركية توضيح ما يلي:

1. قطعة الأرض المُقام عليها مركز "دودج" هي أرض استثمارية تملكها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وليست وقفاً أرثوذكسياً

2. قطعة الأرض مؤجرة منذ ستينيات القرن الماضي بموجب عقد يتيح للمستأجر حق تمديد الايجار

3. قامت البطريركية بالتفاوض على مبالغ الايجار الجديد وحققت انجازاً كبيراً في هذا الجانب

4. لم يكن هناك أي تصفية لأي من حقوق البطريركية في قطعة الأرض المذكورة فهي ما زالت وستظل ملكاً لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية

5. نحذر من حملات التشويه المقصودة التي تستهدف بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وهي تصارع المصاعب من أجل الحفاظ على العقارات والمقدسات في وجه الجمعيات الاستيطانية ومن يتساوق معهم.

وكانت "مجموعة النهضة الأرثوذكسية" كشفت، أمس الأربعاء، عن صفقة مقلقة للغاية تطال المزيد من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في الناصرة.

وقالت المجموعة إنها تسلّمت قبل أيّام نسخة من اتّفاقيّة تعتبر "فضيحة" جديدة لتصفية ما تبقى من أملاك وأوقاف أرض قصر المطران، وقّعها البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث قبل أشهر، وتحديدًا بتاريخ 9.8.2018.

وذكرت "مجموعة النهضة الأرثوذكسية" أن "ثيوفيلوس وأعضاء مَجمع البطريركيّة في هذه الاتّفاقية باعوا كامل حقوق البطريركيّة من عائدات في مُجَمّع 'دودج سنتر' أو ما يسمى اليوم "مجمع عوفر سنتر"، لشركة تدعى "أزو- ريط"، لغاية العام 2265، أي لمدّة 250 عاما (بعد أن انتهت مدة صفقة الحِكْر السابقة في هذه الأرض قبل عامين)".

وأضافت: "كشفت الاتفاقية أن الثمن الذي دُفع مقابل هذه الأرض يقارب 27 مليون شيكل فقط، وتتكفّل البطريركيّة بدفع ضريبة التحسين للصفقة منها".

فيما يلي الاتفاقية التي عممتها مجموعة "النهضة":