إحصاءات دولة الاحتلال: عدد السكان (تسعة ملايين وتسعة آلاف) ونسبة العرب الفلسطينيين منهم 21.8%

وطن: نشرت دائرة الإحصاء المركزية لدولة الاحتلال، معطيات حول عدد السكان داخلها.

وبحسب المعطيات الجديدة، فإن عدد السكان بلغ تسعة ملايين وتسعة آلاف نسمة، حيث بلغ عدد اليهود 6,738,500 ويشكلون نسبة 74.8% من السكان، بينما عدد العرب 1,970,200 نسمة،ويشكلون 21.8%.

علماً بأن عدد العرب يشمل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، البالغ عددهم حوالي 350 الفا.

وأشارت الدائرة إلى أنه عند تأسيس دولة الاحتلال، على إثر نكبة العام 1948، كان عدد السكان 850 ألفا، بينهم 650 ألف يهودي و150 ألف عربي، بعد تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني إبان النكبة.

ووأضافت الإحصاءات أن هناك 300 ألف مواطن في دولة الاحتلال، اليوم، من دون تعريف ديني، وغالبيتهم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وقالت الدائرة إنه يوجد حاليا قرابة 200 ألف عامل أجنبي، يتواجد نصفهم في البلاد بصورة قانونية، ونصفهم الآخر سواح دخلوا إلى البلاد بتأشيرة سائح ولم يغادروها.