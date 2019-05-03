وزير تركي: أمريكا تبدي مرونة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا

وطن: قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على قناة (إن.تي.في) التلفزيونية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تبدي قدرا من المرونة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

جاءت تصريحات أكار بعد محادثات أجراها هذا الأسبوع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا في أنقرة، التي تريد إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من البلاد.

وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد قال يوم أمس الخميس، إن سوريا "لن تسمح لتركيا بالسيطرة ولو حتى على سنتيمتر واحد من الأراضي السورية".