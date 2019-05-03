نافذ غنيم: على الحكومة التوقف فورا عن اي اجراءات تمييزية بين موظفي ابناء شعبنا

غزة- وطن: طالب نافذ غنيم نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني، الحكومة الجديدة ورئيسها الدكتور محمد شتية، بالتوقف فوراَ عن كل الاجراءات التمييزية بين ابناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف غنيم في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، ان الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة اشارات واضحة وعملية تعزز التفاؤل بمستقبلها وبأدائها، وذلك من خلال ترجمة شعاراتها ووجهتها على الارض لتعزيز صمود المواطنين. ومعالجة الاشكاليات التي تكبدها موظفي قطاع غزة الحكوميين خلال فترة عمل الحكومة السابقة.

وقال غنيم: "عندما أعلن عن تقليص قيمة الرواتب لجميع موظفي القطاع الحكومي في اطار سياسة التقشف لمواجهة الصلف الاسرائيلي وسياساته الاجرامية فيما يتعلق برواتب الشهداء والاسرى وخصم ذلك من مبالغ المقاصة، الجميع دفع ثمن هذا الموقف، وكل ابناء شعبنا جاهزين لخوض مثل هذه المعارك وتحمل أعبائها، لكن مضمون التوحد في هذه المعركة والمصير المشترك، يتناقض مع عدم العدالة في توزيع أعباء ذلك، ولو كان الخصم على قيمة رواتب الموظفين الحكوميين بذات القيمة للجميع لكنا أول من دعم ذلك في اطار سياسة المواجهة، لكن مثل هكذا تمييز مرفوض، وعلى الحكومة مراجعة اجراءاتها وانصاف الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، وكذلك التوقف عن سياسة قطع الرواتب، ومراجعة هذا الأمر برمته، اضافة إلى كل ما يتعلق بالفئات المحرومة والمسحوقة " .