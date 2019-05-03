المتحدث باسم الحكومة ينفي تصريحات نُسبت لاشتية بشأن صرف رواتب الموظفين كاملة

وطن: نفى الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم ان يكون رئيس الوزراء محمد اشتية ادلى بأي تصريحات بشأن رواتب الموظفين.

وقال ملحم في تصريح صحفي ان رئيس الوزراء د. محمد اشتية لم يُدلِ بأي تصريحات جديدة بشأن الرواتب كالتي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي نَسَبت إليه القول بأن الرواتب ستصرف كاملة آخر الشهر.

وقال ملحم ان الدكتور اشتية سبق وطلب قبل أيام من محافظ سلطة النقد السيّد عزام الشوا، بأن تراعي البنوك ظروف الموظفين بشأن اقتطاع القروض من النسبة المصروفة من الرواتب، وقد استجاب محافظ سلطة النقد مشكورًا لطلب رئيس الوزراء بهذا الشأن.

أما فيما يتعلق بالنِّسب التي ستدفعها الحكومة خلال الأشهر المقبلة فهي تتوقف على ما سيتوفّر من أموال لدى الخزينة قبل نهاية كل شهر.

وكانت تصريحات نُسبت لاشتية جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان رواتب الموظفين ستصرف كاملة الشهر المقبل وسيتم صرف مستحقات الموظفين.