اطلاق النار على المحامي رامي جابر وسط رام الله والنقابة تدين وتستنكر

رام الله - وطن: قالت نقابة المحامين ان مجموعة ملثمة خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الجمعة باطلاق النار على المحامي رامي جابر وهو داخل مركبته وسط مدينة رام الله.

واستنكرت النقابة في بيان صحفي لها هذا العمل، مؤكدة ان هذا الفعل يشكل جريمة خطيرة تضاف الى سلسلة من الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الفئات الخارجة عن القانون بحق بعض الزملاء المحامين في محافظات مختلفة والتي تدفع باتجاه حالة من الفلتان الامني الذي عانى شعبنا ويلاته في فترات سابقة.

واعتبرت نقابة المحامين هذه الافعال المتكررة والتهاون بردع المعتدين مؤشرا على خطر حقيقي يهدد الحالة الأمنية في الوطن ويغذي حالة الفلتان التي ينسجم معها الاحتلال واعوانه، مشددة على ضرورة تحمل الجهات الأمنية المسؤوليات المكلفة بها بموجب القانون باجراء التحقيقات الفورية اللازمة للوصول الى الجناة وكل من تورط بهذا الفعل الجبان وتوقيفهم وإحالتهم للجهة القضائية المختصة لمحاكمتهم .

